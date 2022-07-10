Фигуристка Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась снимками с новой фотосессии.
Фигуристка Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии
  • Gettyimages.ru

Фигуристка позирует в чёрном комплекте нижнего белья и пиджаке на плечах.

Напомним, что в марте Медведева приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

Медведева является двукратной серебряной призёркой Олимпийских игр. Она дважды выиграла чемпионат мира, Европы и России, а также является двукратной победительницей финала Гран-при.

22-летняя фигуристка в последний раз выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. Тогда она стала пятой в короткой программе на чемпионате России, а затем снялась с национального первенства. 

Ранее Медведева допустила, что в предстоящем сезоне будет работать комментатором.

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