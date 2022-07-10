Агент Соу сообщил, что футболист может приостановить контракт с «Ростовом»

Агент нападающего «Ростова» Али Соу Луиджи Соррентино рассказал, что футболист может приостановить контракт с клубом.

«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность — 50 на 50», — цитирует Соррентино Sport24.

В сезоне-2021/22 Соу провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

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