Агент Соу сообщил, что футболист может приостановить контракт с «Ростовом»

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Агент нападающего «Ростова» Али Соу Луиджи Соррентино рассказал, что футболист может приостановить контракт с клубом.
Агент Соу сообщил, что футболист может приостановить контракт с «Ростовом»
  • Gettyimages.ru

«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность — 50 на 50», — цитирует Соррентино Sport24.

В сезоне-2021/22 Соу провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее «Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны.

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