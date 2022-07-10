Агент Соу сообщил, что футболист может приостановить контракт с «Ростовом»
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«Али может приостановить контракт с «Ростовом». Мы сейчас решаем, как лучше поступить. Вероятность — 50 на 50», — цитирует Соррентино Sport24.
В сезоне-2021/22 Соу провёл 19 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Ранее «Динамо» объявило об уходе защитника Бальбуэны.