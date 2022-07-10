Булыкин считает, что у «Спартака» при Абаскале не всё потеряно

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Если его назначили, значит, он кому-то нравится… Прошёл какой-то отбор. Я о нём вообще ничего не слышал. Сложно давать прогноз, сколько Абаскаль проработает в «Спартаке», но уверен в том, что если команда будет идти в топ-10, то точно надолго он в России не задержится», — приводит слова Булыкина «Евро-Футбол.Ру».

Он также подчеркнул, что красно-белые выглядели активно с первых минут. По его словам, если бы «Спартак» первым открыл счёт, то было бы интереснее наблюдать за игрой.

«Если «Спартак» и дальше будет играть в то, что команда показывала в первые минуты, то у «Спартака» не всё потеряно», — заключил Булыкин.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

«Спартак» в матче первого тура чемпионата России 16 июля в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее известный комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России с участием «Зенита» и «Спартака».