Sherdog: Сэндхаген подерётся с Ядонгом 17 сентября на UFC Fight Night
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Бой состоится 17 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Поединок продлится пять раундов и станет главным событием вечера, сообщает Sherdog.
30-летний Сэндхаген занимает четвёртую строчку рейтинга легчайшего веса UFC. На счету американца 14 побед при четырёх поражениях.
24-летний Ядонг идёт на десятой строчке рейтинга. В его активе 19 побед при шести поражениях.
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