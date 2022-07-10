Sherdog: Сэндхаген подерётся с Ядонгом 17 сентября на UFC Fight Night

Стала известна дата проведения поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между американцем Кори Сэндхагеном и Сонгом Ядонгом из Китая.

Бой состоится 17 сентября на UFC Fight Night в Лас-Вегасе. Поединок продлится пять раундов и станет главным событием вечера, сообщает Sherdog.

30-летний Сэндхаген занимает четвёртую строчку рейтинга легчайшего веса UFC. На счету американца 14 побед при четырёх поражениях.

24-летний Ядонг идёт на десятой строчке рейтинга. В его активе 19 побед при шести поражениях.

Ранее Александр Гребнев заявил, что Bellator не хочет видеть Токова чемпионом в среднем весе.