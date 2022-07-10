Дмитриева: английская общественность растерялась после победы Рыбакиной на Уимблдоне

18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянки Елены Рыбакиной, выступающей за Казахстан, на Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

«Думаю, что английская общественность вчера тоже растерялась, потому что все прекрасно понимают, что она русская», — цитирует Дмитриеву «Матч ТВ».

Дмитриева призналась, что расценивает победу Рыбакиной как чудо. Вместе с тем она подчеркнула, что теннисистка обладает необыкновенным потенциалом.

«Очень жаль, что наши руководители этого не заметили. Но ничего не поделаешь — она представляет Казахстан», — добавила Дмитриева.

Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.

Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.

Ранее заслуженный тренер Владимир Камельзон высказался о победе Рыбакиной на Открытом чемпионате Великобритании.