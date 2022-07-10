Дмитриева: английская общественность растерялась после победы Рыбакиной на Уимблдоне
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«Думаю, что английская общественность вчера тоже растерялась, потому что все прекрасно понимают, что она русская», — цитирует Дмитриеву «Матч ТВ».
Дмитриева призналась, что расценивает победу Рыбакиной как чудо. Вместе с тем она подчеркнула, что теннисистка обладает необыкновенным потенциалом.
«Очень жаль, что наши руководители этого не заметили. Но ничего не поделаешь — она представляет Казахстан», — добавила Дмитриева.
Рыбакина в финальном матче турнира со счётом 3:6, 6:2, 6:3 победила представительницу Туниса Онс Жабер.
Рыбакина родилась 17 июня 1999 года в Москве. Она является чемпионкой Европы в юниорском командном первенстве. До 2018 года Елена представляла Россию, а впоследствии сменила спортивное гражданство на казахстанское.
Ранее заслуженный тренер Владимир Камельзон высказался о победе Рыбакиной на Открытом чемпионате Великобритании.