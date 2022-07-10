Футбольный агент: «Фламенго» проявляет огромный интерес к Венделу

Сезар Барбьери, агент полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о возможном трансфере в бразильский «Фламенго».

«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный», — цитирует агента Sport24.

Он подчеркнул, что футболист оставит решение по трансферу за «Зенитом».

24-летний Вендел после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0) заявил, что останется в «Зените». Бразильский футболист забил один из мячей.

Контракт Вендела с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.

Ранее Иван Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке.