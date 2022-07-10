Футбольный агент: «Фламенго» проявляет огромный интерес к Венделу
- AP
«Вендел очень доволен «Зенитом» и думает только о продолжении карьеры здесь, но в то же время интерес от «Фламенго» просто огромный», — цитирует агента Sport24.
Он подчеркнул, что футболист оставит решение по трансферу за «Зенитом».
24-летний Вендел после матча за Суперкубок России со «Спартаком» (4:0) заявил, что останется в «Зените». Бразильский футболист забил один из мячей.
Контракт Вендела с «Зенитом» действует до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €19 млн.
Ранее Иван Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке.