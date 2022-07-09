Вендел после матча со «Спартаком» заявил, что остаётся в «Зените»

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел после победы в матче Суперкубка России со «Спартаком» (4:0) сообщил, что остаётся в санкт-петербургском клубе.

«Я здесь, я остаюсь», — цитирует Вендела «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Сергеев открыл счёт в матче на 30-й минуте. Также мячи забили Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).

Ранее Иван Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке.