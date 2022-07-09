Вендел после матча со «Спартаком» заявил, что остаётся в «Зените»
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«Я здесь, я остаюсь», — цитирует Вендела «Чемпионат».
«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.
Сергеев открыл счёт в матче на 30-й минуте. Также мячи забили Малком (34-я), Вендел (46-я), Матео Кассьерра (93-я).
Ранее Иван Сергеев назвал шедевром свой гол в ворота «Спартака» в Суперкубке.