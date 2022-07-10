Мостовой не считает, что Абаскаль виноват в поражении «Спартака» в матче за Суперкубок

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой высказался, что главный тренер столичного клуба Гильермо Абаскаль не виноват в поражении от петербургского «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«Не сказать чтобы «Спартак» был хуже готов, все находились в равных условиях», — цитирует Мостового ТАСС.

По его словам, он предполагал, что «Зенит» одержит победу над «Спартаком».

«Многие говорят, что у «Спартака» новый тренер, но я не знаю, кто это такой, наверное, до конца не узнаю, хотя его вины я и не вижу — он пришёл, половину футболистов, возможно, ещё не знает», — заключил Мостовой.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Мячи забили Иван Сергеев (на 30-й минуте), Малком (на 34-й минуте), Вендел (на 46-й минуте) и Матео Кассьерра (на 93-й минуте).

Ранее Кассьерра заявил, что остаётся в «Зените».

 

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