Кассьерра заявил, что остаётся в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра сообщил, что не планирует покидать клуб.

«Решение ФИФА? Остаюсь ли я? Конечно, я остаюсь», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее гендиректор «Зенита» рассказал, что клуб может подписать ещё одного игрока.