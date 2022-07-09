Гендиректор «Спартака» считает, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Зенита»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказал мнение, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок России.

«На мой взгляд, при счёте 0:3 его надо было поставить. Изменило бы это что-то? Вряд ли», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о том, что матч за Суперкубок России с «Зенитом» проходил в Санкт-Петербурге.