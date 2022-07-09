Вокалист «Би-2» исполнил песню в шарфе «Спартака»

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Вокалист группы «Би-2» исполнил песню «Молитва» после матча за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком.
Вокалист «Би-2» исполнил песню в шарфе «Спартака»
  • РИА Новости

Вокалист группы, известный как Лёва, вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее.

Фанаты сине-бело-голубых стали освистывать артиста.

«Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка России. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу подопечных Сергея Семака.

Ранее защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над московским «Спартаком» в матче за Суперкубок России по футболу.

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