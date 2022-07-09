«Зенит» объявил стартовый состав на матч за Суперкубок со «Спартаком»

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Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч за Суперкубок России со «Спартаком».
«Зенит» объявил стартовый состав на матч за Суперкубок со «Спартаком»
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С первых минут на поле появятся Одоевский, Чистяков, Сантос, Алип, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком.

В запасе остались: Кержаков, Бязров, Круговой, Адамов, Ловрен, Родригао, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кравцов, Кассьерра.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Матч откроет выступление группы «Танцы Минус» и Вячеслава Петкуна, а также певицы МакSим. Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».

Ранее сообщалось, что Селихов, Рыбус и Соболев выйдут в стартовом составе «Спартака» в матче с «Зенитом».

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