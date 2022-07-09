Жиго на русском языке пожелал удачи «Спартаку» в матче за Суперкубок

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Бывший защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго пожелал своему бывшему клубу одержать победу над петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.
Жиго на русском языке пожелал удачи «Спартаку» в матче за Суперкубок
  • Gettyimages.ru

«Всем привет, удачи сегодня. Только победа, вперёд, «Спартак», — сказал по-русски Жиго в видеообращении в Twitter московского клуба.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Матч откроют выступления группы «Танцы Минус» и Вячеслава Петкуна, а также певицы МакSим. Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев оценил шансы московского «Спартака» в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

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