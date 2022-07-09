Ярцев считает, что «Зенит» превосходит «Спартак» по уровню игроков

Бывший тренер сборной России по футболу Георгий Ярцев оценил шансы московского «Спартака» в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«Конечно, «Зенит» по составу, уровню повыше «Спартака». Я думаю, что «Спартак» постарается это сделать, хотя это будет очень трудно. «Зенит» — великолепная команда», — цитирует Ярцева «Чемпионат».

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалёв.

Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Матч откроет выступление группы «Танцы Минус» и Вячеслава Петкуна, а также певицы МакSим. Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль — младший, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».

Ранее Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».