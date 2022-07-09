Все билеты на матч Суперкубка России по футболу проданы

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о реализации билетной программы на матч за Суперкубок России между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Все билеты на матч проданы, сообщает пресс-служба РФС.

Уточняется, что доходы от проведения матча будут направлены на гуманитарные цели, в том числе на помощь детям-беженцам и в поддержку фонда Константина Хабенского.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена». Игра начнётся в 19:00 мск. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Матч откроет выступление группы «Танцы Минус» и Вячеслава Петкуна, а также певицы МакSim. Музыкальную программу в перерыве продолжит Эдуард Хиль, а на церемонии закрытия выступят Александр Розенбаум и группа «Би-2».

Ранее Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».