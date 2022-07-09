Мостовой — о месте проведения Суперкубка: «Спартак» должен был шуметь, это правильно

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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой считает, что московская команда правильно начала возмущаться, после того как местом проведения матча за Суперкубок России был выбран Санкт-Петербург.
Мостовой — о месте проведения Суперкубка: «Спартак» должен был шуметь, это правильно
  • РИА Новости

«Я был против бойкота и знал, что этого не произойдёт. Но шуметь и кричать надо было, это правильно. Уверен, «Зенит» тоже пошумел бы, если бы клубу сказали, что игра пройдёт на стадионе «Спартака». Может, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? Да, они поднимают шум, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой поделился мнением, что выбор места таких крупных матчей, как Суперкубок, необходимо определять заранее.

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