Мостовой — о месте проведения Суперкубка: «Спартак» должен был шуметь, это правильно
- РИА Новости
«Я был против бойкота и знал, что этого не произойдёт. Но шуметь и кричать надо было, это правильно. Уверен, «Зенит» тоже пошумел бы, если бы клубу сказали, что игра пройдёт на стадионе «Спартака». Может, из-за этого хайпа красно-белых и любят больше остальных? Да, они поднимают шум, но сейчас жизнь такая, без этого нельзя», — сказал Мостовой в интервью RT.
Ранее Мостовой поделился мнением, что выбор места таких крупных матчей, как Суперкубок, необходимо определять заранее.