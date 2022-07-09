Мостовой считает, что место проведения Суперкубка надо определять в начале сезона

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением, что выбор места проведения таких крупных матчей, как Суперкубок, необходимо определять заранее.

«Я считаю, что место и дата проведения таких матчей, как Суперкубок России, должны определяться заранее, как это делается в большинстве стран. А когда решение принимают в последний момент... Мне понятно состояние болельщиков «Спартака». Тут я на их стороне: это было несправедливо. На мой взгляд, логично было бы провести матч на нейтральном стадионе — не в Питере и не в Москве. Тем более что у нас есть хорошие стадионы. Но в итоге получилось то, что получилось», — сказал Мостовой в интервью RT.

Ранее Мостовой поделился впечатлениями от матча легенд с «Зенитом».