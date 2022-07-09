Сайнс стал лучшим во второй практике Гран-при Австрии

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Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Австрии «Формулы-1».
Сайнс стал лучшим во второй практике Гран-при Австрии
  • AP

Испанец проехал свой лучший круг за 1 минуту 8,610 секунды. Вторым стал его напарник по команде Шарль Леклер (+0,050), третьим — нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,168).

11-й этап чемпионата мира проходит в Австрии на трассе Red Bull Ring.

Напомним, что этот этап пройдёт по новому формату со спринтерской гонкой в субботу.

Гран-при Австрии пройдёт с 8 по 10 июля.

Ранее главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон сообщил, что британскому пилоту Mercedes и семикратному чемпиону мира «Формулы-1» Льюису Хэмилтону заменят шасси после аварии в квалификации к спринтерской гонке в Австрии.

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