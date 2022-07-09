BBC: Хэмилтону заменят шасси на болиде после аварии в квалификации

Короткая ссылка
Главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон сообщил, что британскому пилоту Mercedes и семикратному чемпиону мира «Формулы-1» Льюису Хэмилтону заменят шасси после аварии в квалификации к спринтерской гонке в Австрии.
BBC: Хэмилтону заменят шасси на болиде после аварии в квалификации
  • AP

«Мерседес» заменил шасси на болиде Льюиса Хэмилтона из-за повреждений, полученных в результате его аварии в квалификации в пятницу. Это шасси, с которым он уже участвовал в гонках в этом сезоне», — написал Бенсон в своём Twitter.

Напомним, что Хэмилтон разбил машину в середине третьего сегмента, вылетев с трассы на седьмом повороте. В спринте он будет стартовать девятым.

Позже его напарник по команде Джордж Расселл также попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Он вылетел в зону безопасности на десятом повороте и тоже разбил болид.

Ранее руководитель Mercedes Тото Вольф прокомментировал аварии Хэмилтона и Расселла в квалификации Гран-при Австрии «Формулы-1».

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить