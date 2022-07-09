BBC: Хэмилтону заменят шасси на болиде после аварии в квалификации

Главный редактор BBC F1 Эндрю Бенсон сообщил, что британскому пилоту Mercedes и семикратному чемпиону мира «Формулы-1» Льюису Хэмилтону заменят шасси после аварии в квалификации к спринтерской гонке в Австрии.

«Мерседес» заменил шасси на болиде Льюиса Хэмилтона из-за повреждений, полученных в результате его аварии в квалификации в пятницу. Это шасси, с которым он уже участвовал в гонках в этом сезоне», — написал Бенсон в своём Twitter.

Напомним, что Хэмилтон разбил машину в середине третьего сегмента, вылетев с трассы на седьмом повороте. В спринте он будет стартовать девятым.

Позже его напарник по команде Джордж Расселл также попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Он вылетел в зону безопасности на десятом повороте и тоже разбил болид.

Ранее руководитель Mercedes Тото Вольф прокомментировал аварии Хэмилтона и Расселла в квалификации Гран-при Австрии «Формулы-1».