BBC: Хэмилтону заменят шасси на болиде после аварии в квалификации
- AP
«Мерседес» заменил шасси на болиде Льюиса Хэмилтона из-за повреждений, полученных в результате его аварии в квалификации в пятницу. Это шасси, с которым он уже участвовал в гонках в этом сезоне», — написал Бенсон в своём Twitter.
Напомним, что Хэмилтон разбил машину в середине третьего сегмента, вылетев с трассы на седьмом повороте. В спринте он будет стартовать девятым.
Позже его напарник по команде Джордж Расселл также попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Он вылетел в зону безопасности на десятом повороте и тоже разбил болид.
Ранее руководитель Mercedes Тото Вольф прокомментировал аварии Хэмилтона и Расселла в квалификации Гран-при Австрии «Формулы-1».