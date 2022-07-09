Вольф прокомментировал аварию Хэмилтона и Расселла в квалификации

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Руководитель Mercedes Тото Вольф прокомментировал аварии Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Австрии «Формулы-1».

«Они не должны ругать друг друга или самих себя из-за аварий. Мы давали им машину, которая не была на нужном уровне десять гонок подряд. В такой ситуации может происходить, что ты теряешь машину», — цитирует Вольфа RacingNews365.

Напомним, что Хэмилтон разбил машину в середине третьего сегмента, вылетев с трассы в седьмом повороте. В спринте он будет стартовать восьмым.

Расселл также попал в аварию в третьем сегменте квалификации. Он вылетел в зону безопасности в десятом повороте и тоже разбил болид.

Квалификацию выиграл пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен. Его результат — 1 минута 4,984 секунды. Второе и третье места заняли пилоты Ferrari монегаск Шарль Леклер (+0,029) и Карлос Сайнс (+0,082) из Испании.

Ранее Хельмут Марко объяснил, почему Серхио Перес является идеальным напарником для Макса Ферстаппена.

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