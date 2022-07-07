Марко: Перес — идеальный напарник для Ферстаппена, потому что не пытается сражаться
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«Чеко — идеальный партнёр, потому что не пытается сражаться с Максом на трассе, но при этом он делает всё возможное для команды. Они очень хорошо работают вместе», — цитирует Марко RaceFans.
Напомним, что Ферстаппен является действующим чемпионом «Формулы-1». В решающей гонке на этапе Гран-при в Абу-Даби он на последнем круге опередил семикратного победителя «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.
В настоящий момент Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — Серхио Перес.
Ранее Шарль Леклер заявил, что всё ещё может выиграть в чемпионате «Формулы-1».