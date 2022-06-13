Леклер заявил, что всё ещё может выиграть в чемпионате «Формулы-1»
- AP
«Не сомневаюсь в том, что останусь таким же, как и пять гонок назад, когда лидировал в чемпионате. Я верю, что мы всё ещё можем победить в чемпионате», — цитирует Леклера RaceFans.
Напомним, что на Гран-при Азербайджана Леклер сошёл с дистанции на 21-м круге из-за поломки мотора. Он лидировал в гонке.
Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен возглавляет личный зачёт. Второй — его однокомандник Серхио Перес. Тройку лучших замыкает Леклер.
Ранее Ферстаппен выиграл Гран-при Азербайджана, Перес — второй, Хэмилтон — четвёртый.