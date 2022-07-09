Боец AMC Fight Nights считает Физиева фаворитом в бою с дос Аньосом

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Российский боец AMC Fight Nights Александр Гребнев предположил, что Рафаэль Физиев возьмёт верх над Рафаэлем дос Аньосом в главном поединке турнира UFC Vegas 58.
Боец AMC Fight Nights считает Физиева фаворитом в бою с дос Аньосом
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«Считаю, для Физиева это очень хороший поединок. Лично я не вижу, что может помешать ему взять верх над дос Аньосом. Да, бразилец борется, но он не вольник. И это подтверждает его опыт выступлений с топовыми борцами вольного стиля. Камару Усман с лёгкостью взял верх над ним, Колби Ковингтон тоже. Более того, Рафаэль не смог перевести даже Тони Фергюсона — как будто в стену влетел», — заявил Гребнев RT.

По его мнению, в ударной технике Физиев будет превосходить дос Аньоса за счёт скорости, а долго бороться с соперником бразилец не сумеет.

«Физиев быстрее. Он лучше в ударке. Будь я на месте дос Аньоса, не стал бы рубиться с ним — немного поработал бы в стойке, а дальше стал бы бороться. Но мне кажется, бразилец уже не в тех кондициях, чтобы справиться с киргизом», — добавил Гребнев.

Ранее Гребнев включил Физиева в число самых перспективных молодых легковесов UFC.

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