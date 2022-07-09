Глушаков заявил, что будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака». Московская команда не побеждает десять лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то нет», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Он также заявил, что футболисты, выходя на поле, не думают о том, как долго они не выигрывали. По его словам, важнее всего только результат на табло, а все предыдущие встречи остаются в прошлом.

Игра между командами состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».