Глушаков заявил, что будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок с «Зенитом»

Короткая ссылка
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, за кого будет болеть в матче за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».
Глушаков заявил, что будет поддерживать «Спартак» в матче за Суперкубок с «Зенитом»
  • AP

«Жду матч за Суперкубок. В принципе, никаких ожиданий. Матч за трофей. Естественно, мои симпатии на стороне «Спартака». Московская команда не побеждает десять лет в Питере? Годы идут, поколения меняются, футболисты меняются. Возможно, кто-то будет думать об этом, а кто-то нет», — приводит слова Глушакова «Чемпионат».

Он также заявил, что футболисты, выходя на поле, не думают о том, как долго они не выигрывали. По его словам, важнее всего только результат на табло, а все предыдущие встречи остаются в прошлом.

Игра между командами состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить