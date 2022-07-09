Колосков рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Зенит» в Суперкубке

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«У «Спартака» присутствуют элемент неожиданности и желание доказать свою правоту. Так что матч будет зрелищным, скоростным и силовым. Но «Зенит» сейчас лучше подготовлен и является фаворитом», — цитирует Колоскова Sport24.

Игра между командами состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что Боярский уверен в победе «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке.