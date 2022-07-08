Аршавин отреагировал на слова Адебайора о просмотре порно

Бывший нападающий «Арсенала» Андрей Аршавин прокомментировал слова экс-форварда лондонского клуба Эммануэля Адебайора о просмотре в перерыве матча видео для взрослых.

«Адебайор сказал, что я смотрел порно в перерыве матча? Глупости, глупости», — цитирует Аршавина «Спорт-Экспресс».

41-летний Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год. Он записал на свой счёт 23 мяча в 105 матчах. Российский форвард забил четыре мяча в гостевом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля» и стал первым игроком, которому удалось сделать покер на стадионе «Энфилд Роуд» в рамках чемпионата Англии за последние 63 года.

В настоящее время Аршавин является заместителем генерального директора «Зенита».

Ранее Аршавин предложил изменить формат Кубка России, а не создавать новый турнир.