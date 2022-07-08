Клубы НХЛ выбрали пятерых россиян во втором раунде драфта

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Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года.
Клубы НХЛ выбрали пятерых россиян во втором раунде драфта
  • Legion-Media

«Аризона Койотис» выбрали защитника московского ЦСКА Артёма Дуду (36-й номер), «Детройт Ред Уингз» — нападающего петербургского СКА Дмитрия Бучельникова (52-й), «Каролина Харрикейнз» — форварда омского «Авангарда» Глеба Трикозова (60-й) и нападающего Александра Перевалова из ярославского «Локомотива» (71-й), «Баффало Сейбрз» — форварда екатеринбургского «Автомобилиста» Виктора Неучева (74-й), сообщает пресс-служба НХЛ.

Голкипер Максим Майоров, выступающий в системе ярославского «Локомотива», выбран «Даллас Старз» в пятом раунде драфта под общим 147-м номером. 

18-летний Майоров является сыном олимпийского чемпиона 2018 года, вратаря магнитогорского «Металлурга» Василия Кошечкина.

Всего на драфте выбрали 23 российских игроков.

Драфт НХЛ проходит в пятницу в канадском Монреале.

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/23 стартует 7 октября матчем между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» в Праге. 

Ранее генеральный менеджер «Вашингтона» объяснил выбор Ивана Мирошниченко в первом раунде драфта.





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