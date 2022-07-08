Генменеджер «Вашингтона» объяснил выбор Мирошниченко в первом раунде драфта

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«Вашингтон Кэпиталз» выбрал российского нападающего «Авангарда» Ивана Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.
Генменеджер «Вашингтона» объяснил выбор Мирошниченко в первом раунде драфта
  • Gettyimages.ru
  • © Minas Panagiotakis

«Он действительно хороший игрок. Скаутам понравились его личностные качества, его характер. То, через что он прошёл и как борется с этим сейчас», — заявил генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.

Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он прошёл курс лечения в Германии.

18-летний хоккеист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче за «Омские Крылья» в ВХЛ, в которых набрал 16 (10 + 6) очков.

Ранее Мирошниченко дал первый комментарий после драфта «Вашингтона».

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