Генменеджер «Вашингтона» объяснил выбор Мирошниченко в первом раунде драфта
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«Он действительно хороший игрок. Скаутам понравились его личностные качества, его характер. То, через что он прошёл и как борется с этим сейчас», — заявил генменеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан.
Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он прошёл курс лечения в Германии.
18-летний хоккеист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче за «Омские Крылья» в ВХЛ, в которых набрал 16 (10 + 6) очков.
Ранее Мирошниченко дал первый комментарий после драфта «Вашингтона».