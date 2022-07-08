Мазепин занял четвёртое место на втором этапе ралли «Шёлковый путь»

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Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин, выступающий за команду Snag Racing, занял четвёртое место по итогам второго этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте мотовездеходов (T3).
Мазепин занял четвёртое место на втором этапе ралли «Шёлковый путь»
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Победителем этапа стал Дмитрий Черкесов с результатом 3 часа 13 минут 20 секунд. Вторым был Армен Пузян (+2.06), третьим — Алексей Черкесов (+5.32). Отставание Мазепина от лидера составило 5 минут 35 секунд.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.

Ранее сообщалось, что экипаж «КамАЗ-мастера» Андрея Каргинова занял второе место по итогам второго этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

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