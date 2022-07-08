Экипажи «КамАЗ-мастер» заняли второе и третье места на втором этапе «Шёлкового пути»

Экипаж «КамАЗ-мастер» Андрея Каргинова занял второе место по итогам второго этапа ралли-рейда «Шёлковый путь» в зачёте грузовиков.

Победителем этапа стал экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением белоруса Сергея Вязовича с результатом 2 часа 55 минут 51 секунда. Замкнул тройку напарник Каргинова по команде «КамАЗ-мастер» Эдуард Николаев.

Ралли-марафон «Шёлковый путь» проходит с 6 по 16 июля со стартом в Астрахани и финишем в Москве. Общая дистанция составляет 4474 км.

Ранее бывший пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин оценил свои шансы в ралли «Шёлковый путь».