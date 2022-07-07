Мазепин: на результат ралли «Шёлковый путь» будет влиять не только скорость

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Бывший пилот команды «Формулы-1» Red Bull Никита Мазепин оценил свои шансы в ралли «Шёлковый путь».
Мазепин: на результат ралли «Шёлковый путь» будет влиять не только скорость
  • AP

«Я очень осторожен в прогнозах, знаю, что многое зависит не только от того, как ты едешь, а ещё от того, сколько ты стоишь, и от того, как слаженно мы будем работать со штурманом. Это очень важно», — цитирует Мазепина ТАСС.

Он выразил надежду, что удастся избежать поломок. По словам Мазепина, марафон начнётся в Грозном, участникам ралли придётся спать в палатках.

«За два дня у нас более тысячи километров и нет никакого сервиса, есть ограниченное количество запчастей, которые мы везём с собой. Поэтому много факторов будут влиять на результат, и не только скорость», — сказал Мазепин.

В марте Haas расторгла контракт с «Уралкалием» и Мазепиным из-за ситуации на Украине. Команда отклонила требование бывшего титульного спонсора, ПАО «Уралкалий», о возврате $13 млн и потребовала выплатить дополнительную компенсацию в размере $8,6 млн за «упущенную выгоду».

Ранее Мазепин сообщил, что обратился в суд из-за задолженности по зарплате перед ним со стороны команды Haas.

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