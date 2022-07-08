Sport24: Комличенко 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону

Короткая ссылка
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко ночью 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону ради перехода в «Ростов».
Sport24: Комличенко 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По информации Sport24, «Ростов» и «Динамо» полностью договорились о переходе футболиста.

«РБ Спорт» сообщал, что «Ростов» выкупит игрока у «Динамо» за €1 млн. Отмечалось, что стороны подпишут контракт до 2026 года.

27-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Николай Комличенко высказался по поводу своего будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить