Sport24: Комличенко 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко ночью 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону ради перехода в «Ростов».

По информации Sport24, «Ростов» и «Динамо» полностью договорились о переходе футболиста.

«РБ Спорт» сообщал, что «Ростов» выкупит игрока у «Динамо» за €1 млн. Отмечалось, что стороны подпишут контракт до 2026 года.

27-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Николай Комличенко высказался по поводу своего будущего.