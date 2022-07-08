Sport24: Комличенко 8 июля прибудет в Ростов-на-Дону
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По информации Sport24, «Ростов» и «Динамо» полностью договорились о переходе футболиста.
«РБ Спорт» сообщал, что «Ростов» выкупит игрока у «Динамо» за €1 млн. Отмечалось, что стороны подпишут контракт до 2026 года.
27-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее Николай Комличенко высказался по поводу своего будущего.