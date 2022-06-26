Комличенко: Карпин сказал, что ждёт меня в «Ростове»

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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко высказался по поводу своего будущего.
Комличенко: Карпин сказал, что ждёт меня в «Ростове»
  • РИА Новости

«Мы пообщались с Карпиным, он сказал, что ждёт меня. Не знаю. Буду работать на сборе в «Динамо» на сто процентов. Если тренер скажет, что Николай может ехать — ок, скажет — мне нужен такой нападающий — ок. Посмотрим. Но когда тренер тебя ждёт и зовёт, это многого стоит и это уже предлог ехать», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

СМИ сообщали, что будущее игрока будет решаться тренерским штабом «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем. Отмечается, что московский клуб не согласился на повторную бесплатную аренду Комличенко в «Ростове».

26-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее Александр Клюев, агент Комличенко, сообщил, что футболист готов продолжить работать под руководством Валерия Карпина в «Ростове».

 

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