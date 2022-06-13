Футбольный агент: у Комличенко есть желание работать с Карпиным в «Ростове»
- РИА Новости
«На нас действительно выходил «Ростов». У них есть желание, чтобы Комличенко продолжил карьеру в их клубе. Николай хочет провести очень качественно следующий сезон. У него было желание работать с Валерием Георгиевичем — оно никуда не делось», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
26-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.