Футбольный агент: у Комличенко есть желание работать с Карпиным в «Ростове»

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Александр Клюев, агент нападающего московского «Динамо» Николая Комличенко, сообщил, что футболист готов продолжить работать под руководством Валерия Карпина в «Ростове».
Футбольный агент: у Комличенко есть желание работать с Карпиным в «Ростове»
  • РИА Новости

«На нас действительно выходил «Ростов». У них есть желание, чтобы Комличенко продолжил карьеру в их клубе. Николай хочет провести очень качественно следующий сезон. У него было желание работать с Валерием Георгиевичем — оно никуда не делось», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

26-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Ростов» интересуется полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

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