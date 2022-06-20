СЭ: Комличенко вернётся в «Динамо» из аренды в «Ростове»

Нападающий Николай Комличенко вернётся в московское «Динамо» после аренды в «Ростове».

По информации «Спорт-Экспресс», будущее игрока будет решаться тренерским штабом «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем. Отмечается, что московский клуб не согласился на повторную бесплатную аренду Комличенко в «Ростове».

26-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее агент заявил, что Комличенко готов продолжить работать под руководством Валерия Карпина в «Ростове».