СЭ: Комличенко вернётся в «Динамо» из аренды в «Ростове»

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Нападающий Николай Комличенко вернётся в московское «Динамо» после аренды в «Ростове».
СЭ: Комличенко вернётся в «Динамо» из аренды в «Ростове»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

По информации «Спорт-Экспресс», будущее игрока будет решаться тренерским штабом «Динамо» во главе со Славишей Йокановичем. Отмечается, что московский клуб не согласился на повторную бесплатную аренду Комличенко в «Ростове».

26-летний форвард выступал в сезоне-2021/22 в «Ростове» на правах аренды. Комличенко в 28 матчах РПЛ забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее агент заявил, что Комличенко готов продолжить работать под руководством Валерия Карпина в «Ростове».

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