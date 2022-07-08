Агент Николича: сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию

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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы сербского тренера Марко Николича, прокомментировал возвращение специалиста в Россию.
Агент Николича: сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Giuseppe Maffia/NurPhoto

«Касательно слухов по поводу «Динамо» или ЦСКА, я не знаю. Не могу это обсуждать. Когда он вернётся в Россию, тоже не знаю, но, как видите, сейчас не самая лучшая ситуация для этого», — цитирует агента Sport24.

Николич был уволен из московского «Локомотива» в октябре 2021 года. Под руководством сербского специалиста команда завоевала Кубок России сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо».

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