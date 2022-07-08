Филимонов: в наше время Бакаев не играл бы в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал уход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«В какой-то степени он, конечно, мог пригодиться. Но для меня «Спартак» — это такие футболисты, как Аленичев, Тихонов. В наше время Бакаев не играл бы», — цитирует Филимонова «Советский спорт».

Бакаев 25 июня забил дебютный гол за «Зенит» в контрольной встрече с «Сочи» (2:1).

Контракт с 26-летним полузащитником подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. Игрок будет выступать за команду из Санкт-Петербурга под номером 17. Футболист является воспитанником «Спартака».

Ранее Зелимхан Бакаев ответил на слова Георгия Джикии о том, что ему не идёт форма «Зенита».