В «Колорадо» рассчитывают, что Георгиев станет основным голкипером команды
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«Когда Георгиев был стартовым вратарём, он играл очень хорошо. Он хотел получить шанс, и это случилось. Он ждал этого вызова. Мне нравится, что он играл в команде с большого рынка — в Нью-Йорке. Он может справиться с давлением и прочим. Мы рады за него», — приводит слова Сакика The Athletic.
Георгиев перешёл в «Колорадо» из «Нью-Йорк Рейнджерс», где в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 129 матчей, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Российский голкипер перешёл в «Рейнджерс» летом 2017 года из чемпионата Финляндии.
«Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции в плей-офф НХЛ сезона-2021/22, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии команду «Лайтнинг» (4-2).
Ранее сообщалось, что Георгиев продолжит карьеру в «Колорадо Эвеланш».