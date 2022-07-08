В «Колорадо» рассчитывают, что Георгиев станет основным голкипером команды

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Джо Сакик заявил, что клуб рассчитывает на россиянина Александра Георгиева как на стартового вратаря команды.

«Когда Георгиев был стартовым вратарём, он играл очень хорошо. Он хотел получить шанс, и это случилось. Он ждал этого вызова. Мне нравится, что он играл в команде с большого рынка — в Нью-Йорке. Он может справиться с давлением и прочим. Мы рады за него», — приводит слова Сакика The Athletic.

Георгиев перешёл в «Колорадо» из «Нью-Йорк Рейнджерс», где в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 129 матчей, отражая 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94. Российский голкипер перешёл в «Рейнджерс» летом 2017 года из чемпионата Финляндии.

«Рейнджерс» дошли до финала Восточной конференции в плей-офф НХЛ сезона-2021/22, где уступили «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии команду «Лайтнинг» (4-2).

Ранее сообщалось, что Георгиев продолжит карьеру в «Колорадо Эвеланш».