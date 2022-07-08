Президент «Барселоны» о Роналду: наш клуб очень привлекателен для топ-игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на информацию о том, что команду может пополнить нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Нам повезло, что большинство игроков хотят перейти в «Барсу». Из-за своей истории клуб очень привлекателен для топ-игроков. Я не говорю о каком-то конкретном футболисте», — цитирует Лапорту Marca.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее агент Роналду обсудил возможный трансфер своего клиента в «Барселону».