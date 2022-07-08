Морозов: если позовут в «Динамо», то я пойду в Москву пешком из Словении

Бывший защитник «Динамо» Григорий Морозов, который сейчас выступает за словенский «Целе», рассказал о желании вернуться в московский клуб.

«Если мне позвонят и скажут — я соберу сумку и пойду пешком в Москву! Готов буду идти, сколько нужно будет. Я и «Динамо» — это для меня какие-то неразделимые вещи. Я эту мысль в себе не убиваю, нет», — цитирует Морозова Euro-Football.

Футболист защищал цвета московского клуба с 2013 по 2021 год. В настоящий момент Морозов выступает за «Целе», за который провёл семь матчей и забил три гола.

Напомним, что «Динамо» возглавил серб Славиша Йоканович. Он заменил на своём посту Сандро Шварца. Под руководством немецкого специалиста команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» отказался продавать Баринова в «Динамо».