Трёх хоккеистов будут судить за взятки для получения отсрочки от армии
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«В Ленинский районный суд поступили материалы уголовных дел по ч. 4 ст. 291 УК РФ против трёх хоккеистов. По решению следователя хоккеисты находятся под подпиской о невыезде», — цитирует РИА Новости представителей суда.
Сообщалось, что Иван Федотов, Кирилл Капризов и Павел Карнаухов являются фигурантами уголовного дела о приобретении военных билетов.
Опровергли слухи представители хоккеистов. Олег Капризов подчеркнул, что его сын ещё не получил военный билет, поскольку продолжает обучение. Адвокат Федотова также заверил, что у вратаря его пока нет.
Ранее комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у российских хоккеистов.