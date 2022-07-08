Трёх хоккеистов будут судить за взятки для получения отсрочки от армии

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Хоккеистов Анвара Сулейманова («Салават Юлаев»), Владислава Лукина («Адмирал») и Михаила Воробьёва (СКА) будут судить в Уфе за дачу взятки для получения отсрочки от армии.
Трёх хоккеистов будут судить за взятки для получения отсрочки от армии
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«В Ленинский районный суд поступили материалы уголовных дел по ч. 4 ст. 291 УК РФ против трёх хоккеистов. По решению следователя хоккеисты находятся под подпиской о невыезде», — цитирует РИА Новости представителей суда.

Сообщалось, что Иван Федотов, Кирилл Капризов и Павел Карнаухов являются фигурантами уголовного дела о приобретении военных билетов. 

Опровергли слухи представители хоккеистов. Олег Капризов подчеркнул, что его сын ещё не получил военный билет, поскольку продолжает обучение. Адвокат Федотова также заверил, что у вратаря его пока нет.

Ранее комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у российских хоккеистов.

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