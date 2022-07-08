Комиссар НХЛ высказался о возможных проблемах с военкоматом у Капризова и других россиян

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Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о ситуации с проблемами российских хоккеистов с прохождением срочной службы в армии и получением военных билетов.

«Я не хочу говорить ничего, что может быть неправильно истолковано и вызвать обострение деликатной ситуации. Игроки, которые всё ещё проживают на родине, должны убедиться, что они принимают наилучшие решения для себя и своих семей», — цитирует Беттмэна журналист Майкл Руссо.

Сообщалось, что Иван Федотов, Кирилл Капризов и Павел Карнаухов являются фигурантами уголовного дела о приобретении военных билетов. 

Опровергли слухи представители хоккеистов. Олег Капризов подчеркнул, что его сын ещё не получил военный билет, поскольку продолжает обучение. Адвокат Федотова также заверил, что у вратаря его пока нет.

Ранее сообщалось, что хоккеисты Федотов, Карнаухов и Капризов не являются фигурантами уголовных дел о покупке военных билетов.

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