Тихонов: «Спартак» сейчас — команда-загадка

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» за Суперкубок России.

«Спартак» — команда-загадка. В этом её козырь. Мало времени прошло с прихода Абаскаля, но если клуб выиграет Суперкубок, это будет отличный старт. Если вдруг проиграет — ничего страшного», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Игра с «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вернулся в Россию.