Полузащитник «Спартака» Мартинс вернулся в Россию

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс вернулся в Россию.

В ближайшее время он пройдёт медосмотр и присоединится к команде в Санкт-Петербурге. «Спартак» вылетает на матч за Суперкубок 8 июля.

Игра с «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за московскую команду 14 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Ранее Юрий Сёмин ответил на вопрос, разгромит ли «Зенит» «Спартак» в матче за Суперкубок.