Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, разгромит ли «Зенит» «Спартак» в матче за Суперкубок.

«Думаю, будет интересно. Суперкубок — это всегда игра до последних минут, до дополнительного времени, даже до серии пенальти. Не помню, чтобы в последнее время на Суперкубке были разгромы», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Судейскую бригаду на матче возглавит Владимир Москалёв. Помощниками арбитра назначены Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный судья — Кирилл Левников. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Ранее Сергей Семак поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».