Семак: желаю Абаскалю успеха, но не в матче с «Зенитом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча за Суперкубок со «Спартаком».
Семак: желаю Абаскалю успеха, но не в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Я, как коллега, пожелаю тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю успеха, но не в матче с нами. Посмотрим, как будут играть красно-белые. В любом случае команда хорошая, нас ждёт интересная игра», — цитирует Семака Sport24.

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее Семак прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в стан сине-бело-голубых.

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