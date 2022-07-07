Семак: по Родригао официальной информации ещё нет

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Сочи» Родригао в стан сине-бело-голубых.
Семак: по Родригао официальной информации ещё нет
  • РИА Новости

«Родригао? В раздевалке его ещё нет. Официальной информации нет. Я отвечаю только за то, что происходит внутри команды. По Венделу также никакой информации нет, как и переговорного процесса. Сейчас он игрок «Зенита», — цитирует Семака «Чемпионат».

По информации Metaratings, «Зенит» готов заплатить за трансфер Родригао €4 млн.

26-летний игрок выступал за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт с футболистом «Зенит» планирует заключить по системе «3 + 1».

Ранее Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем переходе Родригао в «Зенит».

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