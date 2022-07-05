Канчельскис высказался о переходе Родригао в «Зенит»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о предстоящем переходе защитника «Сочи» Родригао в «Зенит».

«В «Зените» будет уже семь бразильцев — можно открывать бразильский клуб. «Зениту» ещё далеко до «Глазго Рейнджерс», в котором я выступал, — там была голландская команда. Видимо, им нравятся бразильцы, вот и всё», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что многие футболисты пойдут выступать за «Зенит», так как у клуба есть финансирование.

26-летний Родригао выступал за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Контракт с футболистом «Зенит» планирует заключить по системе «3 + 1».

Ранее в «Зените» подтвердили переход защитника Родригао.