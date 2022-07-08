Мирошниченко: до болезни думал, что меня выберут пораньше

«Вашингтон Кэпиталз» выбрал российского нападающего «Авангарда» Ивана Мирошниченко под общим 20-м номером в первом раунде драфта НХЛ — 2022.

«Сезон прошёл замечательно, если бы не болезнь. Очки, голы — всё было. Готовился к драфту целый сезон. До болезни думал, что меня выберут пораньше, но всё равно очень рад. Даже представить не мог, что это будет «Вашингтон», — рассказал Мирошниченко пресс-службе клуба.

18-летний хоккеист в минувшем сезоне принял участие в 31 матче за «Омские Крылья» в ВХЛ, в которых набрал 16 (10 + 6) очков.

Напомним, что Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Он прошёл курс лечения в Германии.

Ранее генменеджер «Вашингтона» объяснил выбор Ивана Мирошниченко в первом раунде драфта.