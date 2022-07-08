Сёмин: верю в успех Ахметова в «Краснодаре»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил решение «Краснодара» подписать контракт с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

«Ахметов был одним из самых перспективных игроков в команде ЦСКА, по стилю он полностью подходит «Краснодару». Думаю, что он впишется в игру команды. Во всяком случае, я верю в его успех», — цитирует Сёмина «РБК Спорт».

7 июля игрок подписал двухлетний контракт с «Краснодаром».

По окончании сезона-2021/22 Ахметов покинул ЦСКА в связи с истечением контракта. Он выступал в составе армейцев с 2018 года. В общей сложности он провёл за красно-синих 104 матча, забил семь мячей, отдал 11 результативных передач и завоевал вместе с командой Суперкубок России.

Ранее Владимир Пономарёв заявил, что Ахметов будет тормозить игру «Краснодара».